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В Пулково сняты ограничения. Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту «Пулково» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в 9:45 представитель Росавиации.

За время их действия на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.

В аэропорту тем временем объявили, что по техническим причинам информация на табло отображается не в полном объеме, пассажиров просят следить за звуковыми сообщениями, передает корреспондент «Фонтанки» из аэропорта.

В Ленинградской области с утра 11 июля была объявлена опасность БПЛА. Администрации Ленобласти и Петербурга предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи. Над Пулково закрывали небо и задерживали рейсы, затем было принято решение о работе по временной схеме.

В минувшие выходные Петербург и Ленинградская область жили в условиях ограничений из-за атак БПЛА. С 4 по 6 июля пять раз закрывали небо над Пулково. По сообщениям губернатора области Александра Дрозденко, беспилотники сбивали над Гатчинским, Тосненским, Киришским, Лужским районами. Были введены СМС-оповещения о БПЛА.

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