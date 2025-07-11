В Пулково сняты ограничения. Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

За время их действия на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург.
В аэропорту тем временем объявили, что по техническим причинам информация на табло отображается не в полном объеме, пассажиров просят следить за звуковыми сообщениями, передает корреспондент «Фонтанки» из аэропорта.
В Ленинградской области с утра 11 июля была объявлена опасность БПЛА. Администрации Ленобласти и Петербурга предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи. Над Пулково закрывали небо и задерживали рейсы, затем было принято решение о работе по временной схеме.
В минувшие выходные Петербург и Ленинградская область жили в условиях ограничений из-за атак БПЛА. С 4 по 6 июля пять раз закрывали небо над Пулково. По сообщениям губернатора области Александра Дрозденко, беспилотники сбивали над Гатчинским, Тосненским, Киришским, Лужским районами. Были введены СМС-оповещения о БПЛА.