Как пережить жару в Самаре: рекомендации Роспотребнадзора

Эксперты регионального управления Роспотребнадзора дали самарцам советы по защите от аномальной жары. В период высоких температур особенно важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара.
Основные правила безопасности в жару.
Ограничьте пребывание на солнце;
Находитесь в помещении с кондиционером или в тени в самые жаркие часы (с 11:00 до 16:00);
Соблюдайте питьевой режим;
Пейте больше чистой воды (не менее 1,5−2 литров в день);
Откажитесь от алкоголя и сладких газированных напитков;
Правильно питайтесь;
Включите в рацион больше свежих овощей, фруктов и легких блюд (салаты, холодные супы);
Носите подходящую одежду;
Выбирайте светлую, свободную одежду из натуральных тканей;
Осторожно с купанием;
Плавайте только в официально разрешенных местах.
Что делать при перегреве?
Если появились головокружение, тошнота, слабость или головная боль:
✅ Немедленно перейдите в прохладное место;
✅ Снимите лишнюю одежду;
✅ Обтирайте тело прохладной водой;
✅ Пейте воду небольшими глотками.
Соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести жару и избежать проблем со здоровьем.
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