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Как пережить жару в Самаре: рекомендации Роспотребнадзора

Эксперты регионального управления Роспотребнадзора дали самарцам советы по защите от аномальной жары.

Эксперты регионального управления Роспотребнадзора дали самарцам советы по защите от аномальной жары. В период высоких температур особенно важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать теплового удара.

Основные правила безопасности в жару.

Ограничьте пребывание на солнце;

Находитесь в помещении с кондиционером или в тени в самые жаркие часы (с 11:00 до 16:00);

Соблюдайте питьевой режим;

Пейте больше чистой воды (не менее 1,5−2 литров в день);

Откажитесь от алкоголя и сладких газированных напитков;

Правильно питайтесь;

Включите в рацион больше свежих овощей, фруктов и легких блюд (салаты, холодные супы);

Носите подходящую одежду;

Выбирайте светлую, свободную одежду из натуральных тканей;

Осторожно с купанием;

Плавайте только в официально разрешенных местах.

Что делать при перегреве?

Если появились головокружение, тошнота, слабость или головная боль:

✅ Немедленно перейдите в прохладное место;

✅ Снимите лишнюю одежду;

✅ Обтирайте тело прохладной водой;

✅ Пейте воду небольшими глотками.

Соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести жару и избежать проблем со здоровьем.

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