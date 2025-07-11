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В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В России стоит запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Об этом завила сенатор Мария Сидухина. Уточняется, что при этом не все политики поддержали эту идею.

Депутаты ГД вынесли на обсуждение запрет продажи алкоголя до 21 года.

В России стоит запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Об этом завила сенатор Мария Сидухина. Уточняется, что при этом не все политики поддержали эту идею.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данная мера способна предупредить алкоголизацию молодежи и укрепить здоровье нации. С этим мнением согласился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Однако не все политики поддержали идею.

«Если государство доверяет молодежи штурвал важных решений, почему бы не доверить им и ответственность в выборе между “быть или не быть” с алкоголем?» — приводит argumenti.ru рассуждения сенатора Артёма Шейкина. Он считает, что в 18 лет человек является полноправным гражданином и может самостоятельно принимать решения.

Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года был внесен 3 июля. Подобные проекты уже имели место в России в 2015-м и 2019-м годах, но доведены до конца не были. Также в Госдуме высказались об идее запрета продажи алкогольной продукции в присутствии детей.