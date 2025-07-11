В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Депутаты ГД вынесли на обсуждение запрет продажи алкоголя до 21 года.
В России стоит запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Об этом завила сенатор Мария Сидухина. Уточняется, что при этом не все политики поддержали эту идею.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что данная мера способна предупредить алкоголизацию молодежи и укрепить здоровье нации. С этим мнением согласился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Однако не все политики поддержали идею.
«Если государство доверяет молодежи штурвал важных решений, почему бы не доверить им и ответственность в выборе между “быть или не быть” с алкоголем?» — приводит argumenti.ru рассуждения сенатора Артёма Шейкина. Он считает, что в 18 лет человек является полноправным гражданином и может самостоятельно принимать решения.
Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года был внесен 3 июля. Подобные проекты уже имели место в России в 2015-м и 2019-м годах, но доведены до конца не были. Также в Госдуме высказались об идее запрета продажи алкогольной продукции в присутствии детей.