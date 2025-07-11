В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

«Если государство доверяет молодежи штурвал важных решений, почему бы не доверить им и ответственность в выборе между “быть или не быть” с алкоголем?» — приводит argumenti.ru рассуждения сенатора Артёма Шейкина. Он считает, что в 18 лет человек является полноправным гражданином и может самостоятельно принимать решения.