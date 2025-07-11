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Стало известно, что Старовойта похоронят без креста и отпевания

Экс-министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят без отпевания и креста.

Экс-министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят без отпевания и креста. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на анонимные источники в церковных кругах.

В Центральной клинической больнице Москвы, где прошла церемония прощания, священник ограничился краткой молитвой. Полноценный чин отпевания не проводился — согласно православной традиции, этот обряд не совершают над умершими в результате суицида.

По данным издания, на могиле Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге установят нейтральную табличку без креста или других религиозных символов. Тело могут похоронить без нательного крестика и савана, что также соответствует церковным канонам в подобных случаях.

Напомним, тело Старовойта было обнаружено в Подмосковье рядом с автомобилем Tesla. Он покончил с собой.

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