Стало известно, что Старовойта похоронят без креста и отпевания

Экс-министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта похоронят без отпевания и креста. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на анонимные источники в церковных кругах.
В Центральной клинической больнице Москвы, где прошла церемония прощания, священник ограничился краткой молитвой. Полноценный чин отпевания не проводился — согласно православной традиции, этот обряд не совершают над умершими в результате суицида.
По данным издания, на могиле Старовойта на Смоленском кладбище в Петербурге установят нейтральную табличку без креста или других религиозных символов. Тело могут похоронить без нательного крестика и савана, что также соответствует церковным канонам в подобных случаях.
Напомним, тело Старовойта было обнаружено в Подмосковье рядом с автомобилем Tesla. Он покончил с собой.
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