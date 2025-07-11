Экстремальная жара может привести к 30 000 смертей во вражеской стране

Доктор Акшай Деорас, ученый-исследователь из Университета Рединга, отмечает: «Если наводнения и штормы являются громкими сигналами об изменении климата, то экстремальная жара — его молчаливый убийца. Она непропорционально смертельна и часто остается незамеченной, пока не становится слишком поздно. В связи с новой волной жары, надвигающейся на Великобританию, это предупреждение становится более актуальным, чем когда-либо. Жара не только уносит все больше жизней, но и перебои с подачей электроэнергии и старение населения могут значительно усугубить ситуацию, если адаптация не будет идти в ногу со временем. Поскольку в Великобритании становится все меньше экстремальных холодов и все чаще наступает смертельная жара, защита пожилых людей должна быть в центре планирования в области климата и общественного здравоохранения, прежде чем эта скрытая угроза превратится в неоспоримый кризис».