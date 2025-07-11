Экстремальная жара может привести к 30 000 смертей во вражеской стране

Экстремальная жара может привести к 30 000 смертей в год в Англии и Уэльсе к 2070-м годам, предупреждают ученые. Наихудший сценарий потепления на 4,3 градуса может привести к пятидесятикратному увеличению числа смертей, связанных с жарой, говорят исследователи.
Ученые предупреждают, что к 2070-м годам более 30 000 человек в год в Англии и Уэльсе могут умирать от причин, связанных с жарой, пишет The Guardian.
В новом исследовании подсчитано, что смертность от жары может вырасти более чем в пятьдесят раз за 50 лет из-за потепления климата. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Лондонской школы гигиены и тропической медицины сравнили различные возможные сценарии, проанализировав уровни потепления, меры по смягчению последствий климатического кризиса и адаптации к нему, региональные климатические различия и возможные перебои в подаче электроэнергии. Они также смоделировали старение населения.
В период с 1981 по 2021 год в Англии и Уэльсе в среднем ежегодно происходило 634 случая смерти от жары. Исследование, опубликованное в журнале PLoS Climate, показало, что при наихудшем сценарии потепления на 4,3°C к концу столетия и при условии минимальной адаптации для смягчения последствий смертность от жары возрастет в шестнадцать раз до 10 317 в 2050-х годах и превысит 34 000 к 2070-м годам.
Даже если повышение температуры будет ограничено потеплением на 1,6°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и будут приняты высокие меры по адаптации, ежегодная смертность от жары все равно увеличится в шесть раз к 2070-м годам.
Исследование показало, что рекордно жаркое лето 2022 года, когда температура в Конингсби, Линкольншир, достигла 40,3 ° C, привело к 2985 смертям от жары, что указывает на потенциальную «новую норму» уже в 2050-х годах, отмечает The Guardian.
Эти выводы были сделаны после того, как Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании выпустило предупреждение о «желтом уровне жары» для всех регионов с четверга 10 июля по вторник 15 июля. Ожидается, что в четверг температура достигнет 27−29 градусов по Цельсию на большей части территории Англии и Уэльса, а на выходные прогнозируется более жаркая погода — до 31−33 градусов по Цельсию.
Доктор Клэр Хевисайд, старший научный сотрудник UCL Bartlett School Environment, Energy & Resources, указывает, что результаты исследования рисуют «отрезвляющую картину последствий изменения климата».
«В течение следующих 50 лет, — сказала она, — последствия потепления климата для здоровья будут значительными. Мы можем смягчить их остроту, сократив выбросы парниковых газов и тщательно спланировав адаптацию, но начинать нужно сейчас».
Исследование также показало, что предыдущие исследования недооценили смертность от жары, не оценив влияние более старых сообществ. По прогнозам, в течение следующих 50 лет население Англии и Уэльса значительно постареет, причем наибольший рост численности населения в возрасте 65 лет и старше произойдет к 2060-м годам. Пожилые люди более уязвимы в жаркую погоду, и к 2050 году еще 250 миллионов человек во всем мире в возрасте 69 лет и старше будут подвергаться воздействию опасных уровней жары.
Доктор Ребекка Коул из департамента общественного здравоохранения, окружающей среды и общества в Лондонской школе гигиены и тропической медицины и ведущий автор исследования, подчеркивает, что результаты показали необходимость тщательного обдумывания и планирования того, как уменьшить воздействие глобального потепления.
«Рост смертности от жары является не только следствием повышения температуры — он также обусловлен тем, как мы строим наши города, заботимся о уязвимых группах населения и решаем проблемы социального неравенства. Необходимы согласованные стратегии адаптации, которые значительно превосходят те, что были разработаны за последние 30 лет».
Комментируя результаты исследования, Мэтью Бейзли-Белл, заместитель исполнительного директора Королевского общества общественного здравоохранения, сказал: «Окружающая среда оказывает сильное влияние на наше здоровье, и климатический кризис также является кризисом общественного здравоохранения. Эти тревожные прогнозы свидетельствуют о разрушительных последствиях. Нам необходимо принять меры, направленные на сокращение выбросов, а также подготовить людей к борьбе с последствиями изменения климата для нашего здоровья, особенно для уязвимых групп населения».
Доктор Акшай Деорас, ученый-исследователь из Университета Рединга, отмечает: «Если наводнения и штормы являются громкими сигналами об изменении климата, то экстремальная жара — его молчаливый убийца. Она непропорционально смертельна и часто остается незамеченной, пока не становится слишком поздно. В связи с новой волной жары, надвигающейся на Великобританию, это предупреждение становится более актуальным, чем когда-либо. Жара не только уносит все больше жизней, но и перебои с подачей электроэнергии и старение населения могут значительно усугубить ситуацию, если адаптация не будет идти в ногу со временем. Поскольку в Великобритании становится все меньше экстремальных холодов и все чаще наступает смертельная жара, защита пожилых людей должна быть в центре планирования в области климата и общественного здравоохранения, прежде чем эта скрытая угроза превратится в неоспоримый кризис».
Доктор Ракель Нуньес, доцент кафедры здравоохранения и окружающей среды Уорикского университета, обращает внимание на то, что увеличение частоты, интенсивности и продолжительности периодов сильной жары подчеркивает настоятельную необходимость принятия защитных мер.
«Смертельные случаи и болезни, связанные с жарой, можно предотвратить», — сказала она, добавив, что они «выявляют системные сбои», которые требуют «социально инклюзивной и институционально закрепленной адаптации в управлении, инфраструктуре, здравоохранении и услугах по уходу для предотвращения растущей уязвимости и неравенства».
Профессор Леа Берранг Форд, глава Центра по климату и охране здоровья Агентства здравоохранения Великобритании, комментирует: «Связь между периодами жаркой погоды и повышенной смертностью четко установлена, и температура, вероятно, будет повышаться как минимум до середины столетия, независимо от того, насколько мы обезуглероживаем окружающую среду». на ближайшие десятилетия. Решения в области здравоохранения, которые мы принимаем сегодня, будут определять суровость и масштабы изменения климата, унаследованного будущими поколениями, и поэтому крайне важно, чтобы мы принимали меры".