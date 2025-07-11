«Безопасное хранение‎»‎: Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Ранее в МВД по Санкт-Петербургу предупредили о другой волне мошенничества — на этот раз в сфере образования. Аферисты звонят абитуриентам от имени сотрудников приёмных комиссий и обещают помощь в поступлении на бюджет. Для этого жертву просят перейти по фейковой ссылке, якобы на «Госуслугах». После ввода персональных данных мошенники получают доступ к счётам. В случае отказа злоумышленники начинают угрожать срывом поступления.