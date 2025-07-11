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В Новороссийске 11 июля пройдут военные учения, вводится запрет на судоходство

Акваторию порта Новороссийска закроют на время проведения учений.

Жителей и гостей города-героя предупредили о проведении учений дежурных сил Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта. В связи с этим 11 июля с 10:00 до 13:00 вводится временный запрет на судоходство.

«Просим всех жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным ограничениям. В период проведения учений акватория порта будет закрыта для любых плавательных средств, включая маломерные суда, спортивные и прогулочные плавсредства, а также для проведения подводных работ. Это необходимо для обеспечения безопасности в ходе отработки задач по отражению возможных угроз», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

На воде военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Администрация города настоятельно рекомендует всем строго соблюдать установленные ограничения, чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить беспрепятственное проведение учений.

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