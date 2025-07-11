Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая школа на 1101 место появится под Воронежем

Учебное заведение планируют построить в селе Александровка Новоусманского района.

Ожидается, что свои двери школа распахнет уже через два года. Церемония закладки памятного знака в честь начала строительства прошла 10 июля.

Присутствовали на ней глава региона Александр Гусев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Александр Рогожник. Последний прибыл в Воронеж не случайно, ведь именно жители республики будут строить школу. В рамках взаимодействия воронежского региона и Белоруссии это будет уже пятый проект. Школа в Александровке будет построена по типовому проекту. Четырехэтажное здание и прилегающая территория займут более 20 тысяч квадратных метров.

Рассчитано новое учебное заведение на 1101 ученика. Белорусские специалисты обещают завершить стройку ровно за два года.