Новая школа на 1101 место появится под Воронежем

Ожидается, что свои двери школа распахнет уже через два года. Церемония закладки памятного знака в честь начала строительства прошла 10 июля.
Присутствовали на ней глава региона Александр Гусев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Александр Рогожник. Последний прибыл в Воронеж не случайно, ведь именно жители республики будут строить школу. В рамках взаимодействия воронежского региона и Белоруссии это будет уже пятый проект. Школа в Александровке будет построена по типовому проекту. Четырехэтажное здание и прилегающая территория займут более 20 тысяч квадратных метров.
Рассчитано новое учебное заведение на 1101 ученика. Белорусские специалисты обещают завершить стройку ровно за два года.