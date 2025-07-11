Новая школа на 1101 место появится под Воронежем

Присутствовали на ней глава региона Александр Гусев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Александр Рогожник. Последний прибыл в Воронеж не случайно, ведь именно жители республики будут строить школу. В рамках взаимодействия воронежского региона и Белоруссии это будет уже пятый проект. Школа в Александровке будет построена по типовому проекту. Четырехэтажное здание и прилегающая территория займут более 20 тысяч квадратных метров.