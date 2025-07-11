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Тольяттинская «Лада» получила права на 25-летнего игрока «Норильска» Дяденькина

Нападающий выступает в ВХЛ. В минувшем сезоне набрал 53 очка.

Нападающий выступает в ВХЛ. В минувшем сезоне набрал 53 очка.

Данила Дяденькин родился в Ярославле и является воспитанником местного «Локомотива». В 2019-м брал Кубок Харламова. А в сезоне 2019−2020 дебютировал в «вышке» за воронежский «Буран». Продолжил карьеру в «Горняке» и ХК «Рязань-ВДВ».

Позже перебрался в «Норильск». В прошлом розыгрыше ВХЛ сыграл в 68 встречах, забросил 26 шайб и оформил 27 ассистов. Metaratings.ru пишет, что «Лада» купила права на него за 6 млн рублей.

Ранее сообщали, что состав волжан перед стартом КХЛ пополнит 25-летний нападающий Андрей Чивилев.

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