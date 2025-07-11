Два человека навсегда потеряли зрение из-за крышек от бутылок с водой: что случилось

Крупнейшая розничная сеть Walmart объявила об отзыве 850 тысяч бутылок для воды марки Ozark Trail после сообщений о серьезных травмах потребителей. По данным CBS News, два человека полностью потеряли зрение, а еще один получил травмы из-за дефектных крышек.
При открытии бутылки, крышки из нержавеющей стали неожиданно вылетать с огромной скоростью. Как указано в уведомлении Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) от 10 июля, это создает «серьезную опасность удара и порезов».
Федеральные регуляторы настоятельно рекомендуют владельцам таких бутылок немедленно прекратить их использование. Потребители предложили вернуть опасный товар в любой магазин Walmart для получения полного возмещения.
Проблемные бутылки объемом 1,8 литра, произведенные в Китае, продавались исключительно в Walmart по цене около 15 долларов (приблизительно 1160 рублей). Сеть уже изъяла продукт из продажи как в физических магазинах, так и в онлайн-каталоге.
Прежде сообщалось, что 57-летний житель Лондона перенес ампутацию ноги после неудачно проведенной домашней процедуры педикюра. Мужчина решил сделать себе ванночку для ног с гималайской солью, но не заметил, что вода была слишком горячей.