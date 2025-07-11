Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека навсегда потеряли зрение из-за крышек от бутылок с водой: что случилось

CBS News: Двое американцев лишились зрения из-за крышек бутылок воды из Walmart.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшая розничная сеть Walmart объявила об отзыве 850 тысяч бутылок для воды марки Ozark Trail после сообщений о серьезных травмах потребителей. По данным CBS News, два человека полностью потеряли зрение, а еще один получил травмы из-за дефектных крышек.

При открытии бутылки, крышки из нержавеющей стали неожиданно вылетать с огромной скоростью. Как указано в уведомлении Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) от 10 июля, это создает «серьезную опасность удара и порезов».

Федеральные регуляторы настоятельно рекомендуют владельцам таких бутылок немедленно прекратить их использование. Потребители предложили вернуть опасный товар в любой магазин Walmart для получения полного возмещения.

Проблемные бутылки объемом 1,8 литра, произведенные в Китае, продавались исключительно в Walmart по цене около 15 долларов (приблизительно 1160 рублей). Сеть уже изъяла продукт из продажи как в физических магазинах, так и в онлайн-каталоге.

Прежде сообщалось, что 57-летний житель Лондона перенес ампутацию ноги после неудачно проведенной домашней процедуры педикюра. Мужчина решил сделать себе ванночку для ног с гималайской солью, но не заметил, что вода была слишком горячей.