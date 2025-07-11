Два человека навсегда потеряли зрение из-за крышек от бутылок с водой: что случилось

Проблемные бутылки объемом 1,8 литра, произведенные в Китае, продавались исключительно в Walmart по цене около 15 долларов (приблизительно 1160 рублей). Сеть уже изъяла продукт из продажи как в физических магазинах, так и в онлайн-каталоге.