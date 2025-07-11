Песков напомнил, что в прежние годы некоторые редакции сознательно продвигали скепсис в отношении России, делая это частью своей редакционной политики. Теперь же, по его словам, ситуация меняется: на первый план выходит гордость за страну и позитивная повестка. Тем не менее представитель Кремля добавил, что в будущем информационная политика может стать более сбалансированной — с материалами как о достижениях, так и о проблемах.