В Красноярском крае до конца года уберут 14 крупных свалок

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Министерство экологии Красноярского края объявило о завершении конкурса по распределению субсидий для муниципальных образований, направленных на борьбу с несанкционированными свалками. Экспертная комиссия провела тщательный отбор и одобрила 14 заявок от различных муниципалитетов региона.
В рамках этой инициативы порядок будет наведен в восьми территориях края, включая такие муниципальные округа, как Красноярск, Канский, Абанский, Курагинский, Минусинский, Иланско-Нижнеингашский, Рыбинский и Ужурский. На реализацию этих мероприятий из краевого бюджета выделено около 200 миллионов рублей. При этом стоит отметить, что на ликвидацию одной несанкционированной свалки предусмотрено в среднем до 20 миллионов рублей, но лишь при условии софинансирования из местного бюджета.
В самом Красноярске планируется очистить три крупных свалки. Общая площадь участков, подлежащих очищению, составит более 109 тысяч квадратных метров, а объем мусора, который будет вывезен, достигнет 19 тысяч кубометров.
Юлия Гуменюк, первый заместитель министра экологии края, отметила: «В ближайшее время мы разместим ссылку на интерактивную карту, где будут собраны все данные о свалках. Министерство организует контроль за расходованием выделенных средств. Мы призываем общественных инспекторов, различные организации и граждан активно участвовать в этом процессе».
Также важно подчеркнуть, что инспекторы экологического надзора будут осуществлять контроль за очищенными территориями, чтобы гарантировать полное устранение свалок и предотвращение их повторного появления.
Напомним, что работа по наведению порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осуществляется в регионе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие». Эта инициатива направлена на улучшение экологической ситуации в крае и создание комфортной и безопасной среды для жизни граждан.