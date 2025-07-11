В Красноярском крае до конца года уберут 14 крупных свалок

В рамках этой инициативы порядок будет наведен в восьми территориях края, включая такие муниципальные округа, как Красноярск, Канский, Абанский, Курагинский, Минусинский, Иланско-Нижнеингашский, Рыбинский и Ужурский. На реализацию этих мероприятий из краевого бюджета выделено около 200 миллионов рублей. При этом стоит отметить, что на ликвидацию одной несанкционированной свалки предусмотрено в среднем до 20 миллионов рублей, но лишь при условии софинансирования из местного бюджета.