В Иркутской области усилили работу по противодействию идеологии терроризма

В Иркутской области обсудили план по противодействию идеологии терроризма на 2024 — 2028 годы. Комиссия ознакомилась с отчетами о реализации образовательных программ в регионе. Министр образования региона Максим Парфенов подчеркнул активное участие образовательных учреждений в патриотических мероприятиях, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.