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В Иркутской области усилили работу по противодействию идеологии терроризма

Реализовывать план будут до 2028 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области обсудили план по противодействию идеологии терроризма на 2024 — 2028 годы. Комиссия ознакомилась с отчетами о реализации образовательных программ в регионе. Министр образования региона Максим Парфенов подчеркнул активное участие образовательных учреждений в патриотических мероприятиях, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

— Почти 700 школ в Приангарье приняти участие в акции «Правовой десант», которая повышает правовую грамотность и обучает безопасному поведению, в том числе при угрозе терроризма. Для координации работы в муниципалитетах созданы штабы с участием представителей силовых структур, — уточнили в пресс-службе правительства.

Антитеррористическая комиссия Иркутской области призвала жителей воздержаться от публикации в сети фото и видео с мест терактов, включая беспилотные летательные аппараты. Распространение этих материалов — опасно для общества.