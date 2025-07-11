Авиагруппа высшего пилотажа «Русские Витязи» станет хедлайнером «Крыльев Пармы»

В субботу, 12 июля, в 13:00 на аэродроме Фролово начнется авиационный фестиваль «Крылья Пармы». В этом году хедлайнером полетов на фестивале станет авиагруппа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».
Пилоты покажут групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель». Зрителей фестиваля ждет не только захватывающая полетная, но и музыкальная программа.
На аэродроме Фролово будет работать уникальная детская зона, где можно будет посетить мастер-классы по конструированию самолетов из картона. Представители Уральской академии БПЛА совместно с Пермским НОЦ дадут возможность полетать на специальных симуляторах и организуют выставку беспилотников.
Для гостей фестиваля будет работать фуд-корт от пермских заведений, также в продаже будут мороженое, вода и сувенирная продукция «Крыльев Пармы» и пилотажных групп.
Проезд на фестиваль на легковых машинах будет доступен только с федеральной трассы «Пермь — Екатеринбург», со стороны ул. Героев Хасана. В 11:30 начнут ходить бесплатные автобусы от ТРЦ «Планета», их интервал движения составит 5−10 минут, а посадка будет проводиться в зоне сектора 25−26 автомобильной парковки. Парковка для велосипедов на Фролово будет находиться рядом с зоной высадки из автобусов, вход с велосипедами на поле запрещен.
Организаторы предупреждают, что во время фестиваля возможны перебои со связью и интернетом, поэтому гостям рекомендуется взять с собой наличные.