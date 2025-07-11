Простой черный молотый перец запретили продавать в Беларуси

В Беларуси Госстандарт запретил продавать черный молотый перец, включив приправу в Реестр опасной продукции.
Так, под запрет попала пряность «Перец черный молотый» под брендом «Простыя Рэчы» от минского производителя «КИБЕР ПАК».
Причиной запрета к реализации и обращению стали обнаруженные специалистами в составе бактерии группы кишечной палочки — колиформы. Их нашли в 0,01 грамма продукта, что является недопустимым.
Также популярный российский уксус запретили продавать в Беларуси.
А еще цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.
Еще ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам.