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Простой черный молотый перец запретили продавать в Беларуси

Госстандарт запретил продавать белорусский черный молотый перец.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси Госстандарт запретил продавать черный молотый перец, включив приправу в Реестр опасной продукции.

Так, под запрет попала пряность «Перец черный молотый» под брендом «Простыя Рэчы» от минского производителя «КИБЕР ПАК».

Причиной запрета к реализации и обращению стали обнаруженные специалистами в составе бактерии группы кишечной палочки — колиформы. Их нашли в 0,01 грамма продукта, что является недопустимым.

Также популярный российский уксус запретили продавать в Беларуси.

А еще цукаты из вишни попали под запрет продаж в Беларуси из-за проблем с красителями.

Еще ЕРИП предупредил об отключениях от системы с 1 августа — что делать белорусам.