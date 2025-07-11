В Перми на набережной появится «Сквер Урал-Грейт»

Общественный совет по топонимике при главе Перми рассмотрел несколько инициативных предложений. Они затронули переименование остановочного пункта и присвоение наименования городскому северу.
Нижней части набережной Камы от Речного вокзала до грузового порта, включая откосы до отвода железной дороги, общественность города предложила присвоить наименование «Сквер Урал-Грейт».
В 2025 году двукратному чемпиону России, баскетбольному клубу «Урал-Грейт» исполнилось 30 лет. На День молодежи, 28 июня, в спортивной зоне набережной Камы открыли мурал, посвященный юбилею легендарной команды из Перми.
Совет по топонимике также рассмотрел предложение о переименовании остановочного пункта «Улица Харьковская», расположенного на ул. Огородникова в Мотовилихинском районе, в «Улица Магнитогорская».
На этом же заседании рассказали о планах по установке на набережной Камы в Ленинском районе Перми 10-метрового памятника, посвященного эвакуации детей из Ленинграда в Молотов во время Великой Отечественной войны.
Городской департамент культуры и молодежной политике предлагает жителям Перми и организациям направлять мнения по поступившим предложениям по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес dkmp@perm.permkrai.ru до 21 июля.