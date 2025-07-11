Жара в Ростовской области достигла +50 градусов

В поселке Рассвет Ростовской области жара поднялась почти до +50 градусов. Фотографию с термометром и экстремальным показателем на нем опубликовали в социальных сетях.
Интернет-пользователи шутят, что для определения жары в буквальном смысле не хватило термометра, потому что +50 градусов было самой высокой температурой на шкале. По всей видимости, в этом случае температуру замеряли на открытом солнце.
— А на выходных, говорят, будет еще жарче, — отметили авторы снимка.
Напомним, сейчас в регионе из-за сильного зноя действует штормовое предупреждение. По официальному прогнозу синоптиков, до 13 июля воздух может прогреваться +40−42 градусов. В этот период всем рекомендуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.
Подпишись на нас в Telegram.