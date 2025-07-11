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Жара в Ростовской области достигла +50 градусов

Закончился термометр: в поселке Рассвет Ростовской области зафиксировали экстремальную жару.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Рассвет Ростовской области жара поднялась почти до +50 градусов. Фотографию с термометром и экстремальным показателем на нем опубликовали в социальных сетях.

Интернет-пользователи шутят, что для определения жары в буквальном смысле не хватило термометра, потому что +50 градусов было самой высокой температурой на шкале. По всей видимости, в этом случае температуру замеряли на открытом солнце.

— А на выходных, говорят, будет еще жарче, — отметили авторы снимка.

Напомним, сейчас в регионе из-за сильного зноя действует штормовое предупреждение. По официальному прогнозу синоптиков, до 13 июля воздух может прогреваться +40−42 градусов. В этот период всем рекомендуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

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