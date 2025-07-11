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В Санкт-Петербурге начались похороны Романа Старовойта

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге проходят похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. С ним пришли проститься родные, близкие, бывшие коллеги. У входа на кладбище припаркованы автомобили с правительственными номерам, сообщает корреспондент «Ъ».

В числе тех, кто пришел проститься: заместитель главы Эрмитажа Сергей Макаров, глава АвтоВАЗа Максим Соколов, глава комитет по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, бывший заместитель главы администрации губернатора Валерия Кулагина, бывший глава комитете по соцполитике Александра Ржаненкова.

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом, на которой были родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.

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