В Санкт-Петербурге начались похороны Романа Старовойта

Накануне в Центральной клинической больнице в Москве прошла церемония прощания с Романом Старовойтом, на которой были родственники, вице-премьеры и министры федерального правительства. Тело Романа Старовойта было обнаружено в Подмосковье 7 июля. По предварительной версии следствия, он совершил самоубийство. Утром в тот день он был отправлен в отставку с поста министра транспорта, который занимал с мая 2024 года.