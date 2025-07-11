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Шесть человек пострадали от аномальной жары в Нижегородской области

Троим из них потребовалась госпитализация.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области шесть человек стали жертвами аномальной жары — они получили тепловые удары. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Троим из пострадавших потребовалась госпитализация. Их доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Два человека от госпитализации отказались, еще одному медики оказали помощь на месте.

В жару специалисты рекомендуют носить головные уборы и пить больше чистой и минеральной воды с добавлением лимона, мяты и базилика. Также в жаркую погоду не следует употреблять алкогольные напитки и жирную пищу, лучше отдавать предпочтение более легким блюдам.

Напомним, что в регионе с начала недели держится аномальная жара, которая пришла на смену затяжным дождям. Днем 11 июля воздух разогреется до рекордных +37 градусов. В грядущие выходные столбики термометров также остановятся на отметке +30 градусов. Похолодание ожидается только к 19 июля — температура опустится до +22 и снова пойдут дожди.