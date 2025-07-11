Шесть человек пострадали от аномальной жары в Нижегородской области

Напомним, что в регионе с начала недели держится аномальная жара, которая пришла на смену затяжным дождям. Днем 11 июля воздух разогреется до рекордных +37 градусов. В грядущие выходные столбики термометров также остановятся на отметке +30 градусов. Похолодание ожидается только к 19 июля — температура опустится до +22 и снова пойдут дожди.