МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram

«Кибермошенники активно используют функцию “Предложенные публикации” в Telegram для хищения административных аккаунтов… Механизм хищения: администратору поступает коммерческое предложение с ссылкой на “контент для публикации”, ссылка ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую официальный интерфейс, при вводе логина и кода из SMS злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом, через компрометированный аккаунт преступники получают права управления каналом», — говорится в Telegram-канале ведомства.