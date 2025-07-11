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МВД предупредило о новых мошеннических схемах в Telegram

МВД: мошенники отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Злоумышленники делают коммерческое предложение администраторам каналов и отправляют ссылку на фальшивую страницу авторизации Telegram, после чего получают права управления и используют страницу для мошеннических схем, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Кибермошенники активно используют функцию “Предложенные публикации” в Telegram для хищения административных аккаунтов… Механизм хищения: администратору поступает коммерческое предложение с ссылкой на “контент для публикации”, ссылка ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую официальный интерфейс, при вводе логина и кода из SMS злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом, через компрометированный аккаунт преступники получают права управления каналом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Затем злоумышленники реализуют канал для преступных схем, требуют выкуп за возврат доступа, присваивают средства из системы Stars/NFT и доступа к Fragment.com, распространяют деструктивный контент.