Звездопады июля 2025: когда и где смотреть, чтобы не пропустить главное

Лучшее время для наблюдения — ночь с 30 на 31 июля. Особенно хорошо смотреть после полуночи и до рассвета. Максимальная активность приходится на 3:00 утра. В Северном полушарии смотрите на юг, в Южном — вверх. Выбирайте места вдали от городских огней, чтобы небо было тёмным. Дайте глазам 20−30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Специальное оборудование не нужно. Главное — терпение и ясное небо. Чтобы точно определить положение радиантов и время максимальной активности, используйте приложения, такие как Star Walk 2 или Sky Tonight.