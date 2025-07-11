Звездопады июля 2025: когда и где смотреть, чтобы не пропустить главное

Июль 2025 года обещает астрономам и любителям ночного неба настоящее небесное шоу — сразу несколько метеорных потоков достигнут пика активности. Главным событием станет двойной звездопад в ночь с 30 на 31 июля, когда одновременно вспыхнут южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды.
Главные звездопады июля 2025.
Южные дельта-Аквариды. Один из самых надежных и продолжительных метеорных потоков. Активность длится с 12 июля по 23 августа, пик приходится на ночь с 30 на 31 июля. В пике можно увидеть до 25 метеоров в час.
Альфа-Каприкорниды. Менее активный поток (до 5 метеоров в час), известный своими яркими и медленными болидами. Активен с 3 июля по 15 августа, пик совпадает с дельта-Акваридами 30−31 июля.
Дополнительно.
Писциды Аустриниды. Слабый южный поток с максимумом 28 июля (до 5 метеоров в час), радиант в созвездии Южная Рыба. Активен с 15 июля по 10 августа.
Гамма-Дракониды. Редкий и непредсказуемый северный поток с пиком 28 июля. В 2025 году ожидается возможность всплеска активности, аналогичного 2016 году. Радиант находится в созвездии Дракон, лучше виден в Северном полушарии.
Персеиды. Первые метеоры можно заметить уже с конца месяца. Основной пик — 12−13 августа. Радиант в созвездии Персей.
Как отличить дельта-Аквариды от Персеид?
Нужно обратить внимание на их направление. Дельта-Аквариды вылетают из созвездия Водолея, с южной стороны неба. Персеиды же появляются с северо-востока, из созвездия Персея. Если вы заметите два метеора, летящих из разных частей неба около полуночи или позже, возможно, вам посчастливится увидеть «падающие звезды» сразу двух потоков!
Интересный факт.
Одним из самых впечатляющих звездопадов в истории стал метеорный дождь Леонид в 1833 году. В течение девяти часов люди видели тысячи ярких метеоров каждую минуту. Во многих культурах считается, что падающие звёзды исполняют желания или предвещают важные события.
Когда и где смотреть звездопады в июле 2025?
Лучшее время для наблюдения — ночь с 30 на 31 июля. Особенно хорошо смотреть после полуночи и до рассвета. Максимальная активность приходится на 3:00 утра. В Северном полушарии смотрите на юг, в Южном — вверх. Выбирайте места вдали от городских огней, чтобы небо было тёмным. Дайте глазам 20−30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Специальное оборудование не нужно. Главное — терпение и ясное небо. Чтобы точно определить положение радиантов и время максимальной активности, используйте приложения, такие как Star Walk 2 или Sky Tonight.
Кроме метеорных потоков, в июле можно будет наблюдать и другие астрономические явления, например, редкие серебристые облака, которые видны в северной части неба поздним вечером или ранним утром.
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