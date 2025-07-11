В Казахстане временно отключат телевидение и радио

Работы начнутся уже в понедельник, 15 июля, и продлятся четыре дня. В зависимости от даты, отключения будут происходить в разное время — с раннего утра и до вечера. В этот период будет приостановлено цифровое эфирное вещание ряда популярных телеканалов, в том числе QAZAQSTAN, «Хабар HD», «КТК», «31 канал», QAZSPORT HD, Jibek Joly, «Первый канал Евразия», «Седьмой канал», «Астана ТВ», «МИР» и других. Всего временно отключатся более двух десятков телеканалов, охватывающих самую широкую аудиторию.