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В Казахстане временно отключат телевидение и радио

С 15 по 18 июля жители Казахстана временно останутся без теле- и радиовещания — на главной телебашне Алматы «Кок-Тобе» будут проводиться внеплановые технические работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО «Казтелерадио».

Работы начнутся уже в понедельник, 15 июля, и продлятся четыре дня. В зависимости от даты, отключения будут происходить в разное время — с раннего утра и до вечера. В этот период будет приостановлено цифровое эфирное вещание ряда популярных телеканалов, в том числе QAZAQSTAN, «Хабар HD», «КТК», «31 канал», QAZSPORT HD, Jibek Joly, «Первый канал Евразия», «Седьмой канал», «Астана ТВ», «МИР» и других. Всего временно отключатся более двух десятков телеканалов, охватывающих самую широкую аудиторию.

Под отключение попадёт и радиодиапазон FM. Временно замолкнут как государственные, так и коммерческие радиостанции — среди них QAZAQ RADIOSY, «Шалқар», Energy FM, Love Radio, Radio Monte Carlo, «Русское радио Азия», «Авторадио Казахстан», Business FM, «Ретро FM Qazaqstan», ASPAN FM и другие.

Представители «Казтелерадио» уверяют, что работы проводятся в рамках профилактики и повышения надёжности оборудования. Жителям Казахстана советуют заранее продумать альтернативные источники новостей и развлечений на период отключения. После завершения технических мероприятий вещание всех телеканалов и радиостанций возобновится в прежнем режиме.