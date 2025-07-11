Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены 12 и 13 июля

Интервалы движения поездов, следующих по диаметральному маршруту «Зеленоград-Крюково — Ипподром» и в обратном направлении, будут частично увеличены до 30 минут, после 22:30 — до 40 минут. Также будет сокращен режим работы диаметральных поездов: последний поезд из «Зеленограда-Крюково» до «Ипподрома» отправится в 23:22, с «Ипподрома» до «Зеленограда-Крюково» — в 23:12.