Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в районе Зябликово

«Открыли после реконструкции поликлинику в районе Зябликово. В обновленном здании филиала № 1 ГП № 214 на Ореховом бульваре полностью заменили инженерные сети и обустроили просторные светлые помещения. Удобные кабинеты для приема пациентов, комфортные зоны ожидания и единая навигация соответствуют новому московскому стандарту», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что поликлиника оснащена современной медтехникой — здесь есть цифровые офтальмологические комплексы, аппараты УЗИ нового поколения, хирургическое оборудование, цифровой рентген, флюорограф и маммограф. Анализировать снимки и ставить диагноз врачам помогают ИИ-сервисы.
Помимо этого, комфортной стала и прилегающая территория. Появились удобные дорожки и проезды, места для отдыха, новые системы освещения и навигации. Территорию дополнительно озеленили.
Мэр добавил, что программа реконструкции городских поликлиник завершена на 87%.
Он напомнил, что модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020 году. За три года привели в порядок больше 200 зданий. Второй этап, начавшийся в 2023 году, предусматривает обновление еще почти 140 поликлиник.