Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди

В последние дни на улицах Нижегородской области участились случаи появления полностью обнажённых людей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как пояснил медицинский эксперт Алексей Никонов в своём телеграм-канале, жаркая погода может вызывать у некоторых граждан тяжёлые эмоциональные реакции, которые приводят к потере самоконтроля. В отдельных случаях человек может буквально «скатиться» до примитивного состояния и начать вести себя неадекватно, даже несмотря на внешне обычный вид.

Главред медицинского ИА «Стационар-пресс» отметил, что подобное поведение может быть симптомом серьёзного внутреннего напряжения и эмоционального срыва. Он рекомендовал при первых признаках перегрузки нервной системы обращаться за помощью к специалистам в области психиатрии.

Ранее выяснилось, почему беременная нижегородка напала на фельдшера скорой помощи.