Нижегородцам объяснили, почему по улицам разгуливают голые люди

Как пояснил медицинский эксперт Алексей Никонов в своём телеграм-канале, жаркая погода может вызывать у некоторых граждан тяжёлые эмоциональные реакции, которые приводят к потере самоконтроля. В отдельных случаях человек может буквально «скатиться» до примитивного состояния и начать вести себя неадекватно, даже несмотря на внешне обычный вид.