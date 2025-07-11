Работу автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов усилят 12 июля в Казани

В столице Татарстана в субботу, 12 июля, усилят работу некоторых автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов. Это связано с проведением футбольного матча за Суперкубок России.
По графику рабочего дня с 20:00 будут курсировать автобусы №№ 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60. Будет усилена работа троллейбусов № 2 и № 13, а также трамваев №№ 5, 5а, 6, 7.
Для удобства горожан с 20:00 от двух остановок «Футбольный стадион Казань Арена» будет организована подача шаттлов. От пр. Ямашева транспорт проследуют до станции метро «Проспект Победы», а от улицы Чистопольской — до железнодорожного вокзала «Казань-1».
Ранее сообщалось, что в период подготовки и проведения матча за Суперкубок России по футболу ограничат движение транспорта по ряду улиц.