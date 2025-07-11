Работу автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов усилят 12 июля в Казани

Для удобства горожан с 20:00 от двух остановок «Футбольный стадион Казань Арена» будет организована подача шаттлов. От пр. Ямашева транспорт проследуют до станции метро «Проспект Победы», а от улицы Чистопольской — до железнодорожного вокзала «Казань-1».