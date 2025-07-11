В Тулуне идет благоустройство главной площади

Еще один объект, на котором побывали депутаты областного парламента в Тулуне — будущая школа искусств. Она сейчас находится на начальном этапе строительства, работы стартовали в апреле этого года, а закончить их должны в следующем году. С просьбой о строительстве нового здания местные жители обратились к губернатору Приангарья, ведь старая музыкальная школа находится в здании, которому больше 100 лет. На возведение здания выделено более 366 млн рублей, из них более 153 млн рублей — в рамках соглашения Иркутской области с ВЭБ РФ.