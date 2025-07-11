В Тулуне идет благоустройство главной площади

В Тулуне идет подготовка к 100-летнему юбилею города. В том числе преображается главная городская площадь: проект ее благоустройства называется «На все сто» и в прошлом году его признали лучшим во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.
Ход работ оценили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и члены Молодежного парламента. Сейчас на площади идет устройство основания, а затем приступят к укладке покрытия, установке детских площадок, монтажу освещения и озеленению. В целом это обойдется в более чем 131 млн рублей, причем 90 из них было выделено из федеральной казны. И все благодаря победе в конкурсе, который проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Еще один объект, на котором побывали депутаты областного парламента в Тулуне — будущая школа искусств. Она сейчас находится на начальном этапе строительства, работы стартовали в апреле этого года, а закончить их должны в следующем году. С просьбой о строительстве нового здания местные жители обратились к губернатору Приангарья, ведь старая музыкальная школа находится в здании, которому больше 100 лет. На возведение здания выделено более 366 млн рублей, из них более 153 млн рублей — в рамках соглашения Иркутской области с ВЭБ РФ.
— Тулун — особая территория Приангарья, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Паводок 2019 года приковал к этому городу самое пристальное внимание губернатора Иркутской области и Президента. За шесть лет сделано очень многое, город восстановился.