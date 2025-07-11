Лекции с гадалками и тарологами в Ростове-на-Дону возмутили Донскую митрополию

Депутат Заксобрания Ростовской области и пресс-секретарь главы донской митрополии Игорь Петровский с возмущением высказался по поводу приглашения гадалок и тарологов на площадку «Центра истинных ценностей».
Оказалось, что в программу мероприятий центра на ближайшие дни внесли «шуточные гадания на картах», а также лекции «о мистическом сознании и мантической системе таро».
Представитель церкви удивился, что подобные развлечения организуют, несмотря на то, что в стране собираются официально запретить «шарлатанов, продающих воздух».
— За гранью, в буквальном смысле. В Ростове в «Центре истинных ценностей» несколько дней подряд будут обитать гадали и тарологи. Такого мракобесия наш город давно не видел, — написал на своей странице в VK Игорь Петровский.
Автор поста поинтересовался, как именно «интеллектуальное образование молодежи и технологические проекты» согласуются с психокультами, магией и прочей эзотерикой.
— Или деньги уже настолько не пахнут, что мы подсовываем нашим детям псевдонаучных проходимцев? Китай занял в этом году лидирующие позиции по научным разработкам и достижениям, а восемь его университетов вошли в десятку лучших вузов мира. В это же самое время в Ростове — тарологи, гадалки, эзотерики, — отметил Игорь Петровский.
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