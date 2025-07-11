Лекции с гадалками и тарологами в Ростове-на-Дону возмутили Донскую митрополию

— Или деньги уже настолько не пахнут, что мы подсовываем нашим детям псевдонаучных проходимцев? Китай занял в этом году лидирующие позиции по научным разработкам и достижениям, а восемь его университетов вошли в десятку лучших вузов мира. В это же самое время в Ростове — тарологи, гадалки, эзотерики, — отметил Игорь Петровский.