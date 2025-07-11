На побережье Алаколя начали строить спасательную станцию после критики Токаева

Как уверяют местные власти, новая инфраструктура призвана повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в одном из самых популярных туристических направлений страны. Спасательная станция позволит оперативно реагировать на происшествия на воде и оказывать помощь отдыхающим. Пожарное депо обеспечит контроль за противопожарной безопасностью прибрежной зоны.