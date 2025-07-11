На побережье Алаколя начали строить спасательную станцию после критики Токаева

Как уверяют местные власти, новая инфраструктура призвана повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в одном из самых популярных туристических направлений страны. Спасательная станция позволит оперативно реагировать на происшествия на воде и оказывать помощь отдыхающим. Пожарное депо обеспечит контроль за противопожарной безопасностью прибрежной зоны.
В церемонии начала строительства принял участие заместитель акима области Серик Толенбергенов. Он отметил, что реализация проекта — это важный шаг в развитии туристической инфраструктуры и обеспечении безопасности граждан.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев был недоволен подготовкой Алаколя к турсезону. Он поручил Правительству в срочном порядке принять меры по улучшению состояния туристических зон страны. Поводом стали многочисленные обращения граждан по поводу низкого уровня подготовки популярного курорта Алаколь к приёму отдыхающих.
Правительству было поручено установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.