Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик

Синоптик отметил, что с каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию. Склонение звезды будет постепенно уменьшатся, а значит, и сокращаться световой день. Только за ближайшую неделю продолжительность дня уменьшится на 13−15 минут, а до конца июля — более чем на час.