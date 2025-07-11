Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Экватор лета с самыми высокими температурами в Центральной России будет пройден в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что с каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию. Склонение звезды будет постепенно уменьшатся, а значит, и сокращаться световой день. Только за ближайшую неделю продолжительность дня уменьшится на 13−15 минут, а до конца июля — более чем на час.
«Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, “экватор” лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать», — рассказал Тишковец.