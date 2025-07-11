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В Москве спасли двух кошек, замурованных при замене труб

Фонд Котоспас: замурованных при замене труб на юго-востоке Москвы кошек спасли.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На юго-востоке Москвы спасли двух кошек, заживо замурованных при замене труб, сообщили в благотворительном фонде «Котоспас».

Telegram-каналы писали, что животные попали в беду после ремонта теплотрассы у дома № 10, корпус 2, на Лермонтовском проспекте.

«Двух кошек, закопанных заживо в результате работ по замене труб, спасли. По словам опекуна — “кошки даже не похудели и сразу побежали ласкаться и гладиться”. Пришлось раскапывать участок, где они предположительно могли быть», — говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Как рассказал РИА Новости депутат Мосгордумы Александр Козлов, согласно правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, один продух должен быть открыт обязательно.

По его словам, управляющая организация или те лица, которые это сделали, нарушили жилищные нормы. Если они намеренно замуровали кошек, то это может подпасть под жестокое обращение с животными.