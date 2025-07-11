СОФЖИ после ребрендинга хотят отправить работать в отдалённые сельские районы

Фонд развития жилищного строительства Самарской области, ранее известный как Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), сменил название и сместилакцент. Теперь его основная миссия — обеспечение социального жилья, прежде всего для детей-сирот, а также участие в ликвидации аварийного жилфонда, особенно в труднодоступных и отдалённых районах региона.