СОФЖИ после ребрендинга хотят отправить работать в отдалённые сельские районы

Фонд развития жилищного строительства Самарской области, ранее известный как Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ), сменил название и сместилакцент. Теперь его основная миссия — обеспечение социального жилья, прежде всего для детей-сирот, а также участие в ликвидации аварийного жилфонда, особенно в труднодоступных и отдалённых районах региона.
Как отмечают в министерстве строительства, одна из главных проблем нехватка подрядных организаций, готовых работать в удалённых муниципалитетах, таких как Кошкинский или Камышлинский районы. Обновлённый фонд рассматривается как инструмент, способный закрыть этот дефицит и наладить стабильное строительство социального жилья на местах.
В Самаре фонд возводит жилой комплекс «Кислород». Он строится на территории бывшего военного городка, который находится на 19-м километре Московского шоссе. Недавно правительство области выделило дополнительные субсидии для завершения проекта.
Напомним, ранее мы писали, что суд приговорил жителя Самарской области к двум годам лишения свободы за обман шестерых человек. Злоумышленник предлагал помощь в ускоренном оформлении бумаг для инвалидности. Его деятельность длилась с сентября 2019 года по август 2021 года.
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