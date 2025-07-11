Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следующей неделе без горячей воды останутся 665 домов в Челябинске

Опрессовочные работы продолжаются в областном центре. К концу подходит уже их третий этап, а значит не за горами четвёртый.

Источник: Южноуральская панорама

По информации от пресс-службы администрации Челябинска, стартует он 15 июля и завершится 29 июля, если не будет проблем. Без горячей воды на это время останутся 578 многоквартирных домов, 47 детсадов, 24 образовательных и 16 медицинских организаций, расположенных в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.

Отметим, что гидравлические испытания затронут и учреждения, и многоэтажные жилые постройки, и здания, обслуживаемые локальными котельными. Полный перечень адресов, которые подпадают под новый этап опрессовок, можно увидеть на сайте мэрии.

Добавим, что отключение горячей воды на две недели происходит согласно заранее составленным планам. В случае выявления поломок или возникновения аварийных ситуаций, которые уже имели место в прошлые недели, этап может быть продлён на неопределённый срок.