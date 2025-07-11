На следующей неделе без горячей воды останутся 665 домов в Челябинске

По информации от пресс-службы администрации Челябинска, стартует он 15 июля и завершится 29 июля, если не будет проблем. Без горячей воды на это время останутся 578 многоквартирных домов, 47 детсадов, 24 образовательных и 16 медицинских организаций, расположенных в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.