На следующей неделе без горячей воды останутся 665 домов в Челябинске

По информации от пресс-службы администрации Челябинска, стартует он 15 июля и завершится 29 июля, если не будет проблем. Без горячей воды на это время останутся 578 многоквартирных домов, 47 детсадов, 24 образовательных и 16 медицинских организаций, расположенных в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.
Отметим, что гидравлические испытания затронут и учреждения, и многоэтажные жилые постройки, и здания, обслуживаемые локальными котельными. Полный перечень адресов, которые подпадают под новый этап опрессовок, можно увидеть на сайте мэрии.
Добавим, что отключение горячей воды на две недели происходит согласно заранее составленным планам. В случае выявления поломок или возникновения аварийных ситуаций, которые уже имели место в прошлые недели, этап может быть продлён на неопределённый срок.