На Смоленском кладбище прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

На кладбище также приехали журналисты федеральных каналов, до начала церемонии прощания место оцепили сотрудники ведомственной охраны Минтранса. По словам нашего корреспондента Натальи Ефимовой, похоронная бригада не местная, специалисты приехали из Москвы. К 10 часам утра от ворот кладбища начали двигаться люксовые черные автомобили, и на церемонию прощания стали пускать гостей. Среди них в первых рядах была 25-летняя подруга экс-чиновника, выпускница медицинского университета Полина. Девушка приехала проститься с возлюбленным с огромным букетом алых роз. Позже у ворот появились и две дочери Романа Старовойта, а также его экс-супруга Светлана.