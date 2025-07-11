На Смоленском кладбище прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом

На кладбище также приехали журналисты федеральных каналов, до начала церемонии прощания место оцепили сотрудники ведомственной охраны Минтранса. По словам нашего корреспондента Натальи Ефимовой, похоронная бригада не местная, специалисты приехали из Москвы. К 10 часам утра от ворот кладбища начали двигаться люксовые черные автомобили, и на церемонию прощания стали пускать гостей. Среди них в первых рядах была 25-летняя подруга экс-чиновника, выпускница медицинского университета Полина. Девушка приехала проститься с возлюбленным с огромным букетом алых роз. Позже у ворот появились и две дочери Романа Старовойта, а также его экс-супруга Светлана.
Среди тех, кто также приехал попрощаться с экс-министром, оказались губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, руководитель комиссии общественного совета при Минстрое России, член общественной палаты СПб, президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Александр Шматков.
После того как траурный кортеж прибыл на Смоленское, гроб с телом экс-чиновника понесли к месту погребения. Полина шла позади процессии, после бывшей супруги и двух дочерей.
Смоленское кладбище считается одним из старейших погостов в Северной столице. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, среди них святая блаженная Ксения Петербургская, няня А. С. Пушкина Арина Родионовна, поэт Александр Блок, художники Иван Крамской и Иван Шишкин, певец Эдуард Хиль, а также режиссер Алексей Балабанов.
Бывший министр транспорта Роман Старовойт родился в Курске, однако его детские годы прошли в Сосновом Бору, который находится неподалёку от Петербурга. Старовойт также получил образование в Санкт-Петербурге, окончив Балтийский государственный технический университет «Военмех», а свою карьеру государственного служащего он начал в администрации Санкт-Петербурга. Впоследствии он занял пост заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам. Позже он ушел работать в аппарат правительства Российской Федерации, занимал должность главы Курской области, с последнего поста — министра транспорта РФ — был снят президентом Владимиром Путиным, указ об этом был подписан 7 июля.
Утром того же дня на стоянке, находящейся вблизи деревни Раздоры Одинцовского городского округа, была найдена машина экс-министра. Тело Романа Старовойта нашли около 15 часов с огнестрельным ранением, личность погибшего подтвердила помощница Старовойта. 10 июля прощание с экс-чиновником прошло в Москве в Центральной клинической больнице. Сегодня Старовойт обретет свой последний покой на Смоленском кладбище в Петербурге.