В США коты и собаки борются за пост мэра велосипедной дорожки

Однако вскоре у Берри появились конкуренты. Так, кот Пират пообещал увеличить объемы корма для всех животных в районе, а сородич Пазл выступил за право животных на полноценный сон. При этом собачий дуэт Дюка и Эллы предложил избирателям задуматься о том, есть ли кандидаты лучше.