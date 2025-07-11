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В США коты и собаки борются за пост мэра велосипедной дорожки

Необычная предвыборная кампания стартовала в городе Сомервилл штата Массачусетс.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Инициатором странной гонки стала трехлетняя короткошерстная кошка Берри — объект местного внимания из-за регулярных прогулок вдоль трассы. Хозяйка животного Мэллори Биссет однажды разместила возле дороги плакат, где объявила питомицу мэром велодорожки, чтобы прохожие понимали, что та небездомная.

Однако вскоре у Берри появились конкуренты. Так, кот Пират пообещал увеличить объемы корма для всех животных в районе, а сородич Пазл выступил за право животных на полноценный сон. При этом собачий дуэт Дюка и Эллы предложил избирателям задуматься о том, есть ли кандидаты лучше.

Местные жители встретили инициативу с юмором. Кто победит в выборной гонке, покажет время. Но главное не результат, а процесс, который делает городскую среду добрее.