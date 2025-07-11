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Купание на пляже в Татышев-парке стало официально разрешенным

Сегодня в Красноярске объявлено о новом месте для купания — пляже на острове Татышев, расположенном возле Октябрьского моста.

Сегодня в Красноярске объявлено о новом месте для купания — пляже на острове Татышев, расположенном возле Октябрьского моста.

Это решение стало возможным благодаря санитарно-эпидемиологическому заключению, выданному управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, которое подтвердило соответствие пляжа необходимым санитарным нормам.

Также аналогичное заключение получило место для купания на Красноярском водохранилище, расположенное рядом с палаточным лагерем ТИМ «Бирюса» (КГАУ «Центр молодёжных инициатив “Форум”).

Стоит отметить, что ранее подобные заключения были выданы для пляжа на озере Зеркальное на острове Татышев, а также для локаций отдыха в Емельяновском округе (ООО «Озеро-парк “Емельяновское”) и за селом Даурское на Красноярском водохранилище.

Ранее рассказывали, почему нельзя купаться в фонтанах.