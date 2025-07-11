Купание на пляже в Татышев-парке стало официально разрешенным

Стоит отметить, что ранее подобные заключения были выданы для пляжа на озере Зеркальное на острове Татышев, а также для локаций отдыха в Емельяновском округе (ООО «Озеро-парк “Емельяновское”) и за селом Даурское на Красноярском водохранилище.