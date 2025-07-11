Диетолог Соломатина рассказала, какое мороженое можно на похудении

В жаркий летний сезон мороженое становится особенно актуальным продуктом. Это лакомство, которое помогает охладиться, любят и дети, и взрослые. В Роскачестве перечислили критерии для выбора качественного мороженого. А как выбрать десерт, который минимально отразится фигуре, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Что советует Роскачество.
В Роскачестве порекомендовали оценить внешний вид мороженого, чтобы понять, насколько оно качественное. Например, если у десерта неоднородный оттенок, это говорит о плохом перемешивании ингредиентов. А льдинки на поверхности свидетельствуют о повторной заморозке продукта.
Также необходимо обратить внимание на состояние шоколадной глазури. Если она липкая, рассыпчатая или на ней есть белый налет, это указывает на нарушения при производстве и на плохое качество мороженого. Деформация сладости говорит о ее неправильном хранении или окончании срока годности.
Важен и состав мороженого. В молочном, сливочном продукте и пломбире недопустимо использование растительных жиров. В классическом рецепте мороженого должны быть молоко (не менее 40 процентов), сливки, масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Также на упаковке должна быть указана жирность продукта:
до 7,5 процента — молочное мороженое;от 8 до 11,5 процента — сливочное;от 12 до 20 процентов — пломбир.
Внимание на состав.
Соломатина рекомендует выбирать натуральное мороженое, чтобы минимизировать вред сладости для фигуры. В нем не должно быть ароматизаторов, красителей, заменителей молочного жира и других добавок.
— Наименее калорийным мороженым будет молочное, а не сливочное и не пломбир. Есть различные сорбеты, но их надо выбирать внимательно: иногда это просто фруктовый лед, то есть вода с большим количеством сахара, ароматизаторов и красителей, — обратила внимание диетолог.
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Сахар в мороженом быстро повышает уровень глюкозы в крови. Если ее не израсходовать, то быстро выделится инсулин, который будет перерабатывать глюкозу в жир. В результате одно лакомство может привести к скорому набору лишнего веса.
— И, конечно, различные добавки не делают мороженое полезнее. Если в него добавили варенье, орехи, шоколад, то это прибавит калорийности продукту, — отметила собеседница «ВМ».
Также калорийность мороженому добавляют различные вафли, из которых делают рожки из стаканчиков. По словам Соломатиной, их, как правило, делают из заменителей — натуральные вафли встречаются редко.
— Хотя иногда стаканчики делают из ржаной муки, что полезнее, чем из белой муки. Так что обратите внимание, из чего сделан стаканчик, или просто избавьтесь от него, — порекомендовала диетолог.
Большое значение имеют и порции. Если человек возьмет себе большое ведерко, то едва ли он захочет оставить его на потом — скорее, съест все сразу.
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— Поэтому лучше брать маленькие порции, — заключила Соломатина.
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