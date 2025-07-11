Диетолог Соломатина рассказала, какое мороженое можно на похудении

Также необходимо обратить внимание на состояние шоколадной глазури. Если она липкая, рассыпчатая или на ней есть белый налет, это указывает на нарушения при производстве и на плохое качество мороженого. Деформация сладости говорит о ее неправильном хранении или окончании срока годности.