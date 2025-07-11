Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
«Судебное заседание назначено на 18 июля», — рассказали в суде.
Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).
По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.