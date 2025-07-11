Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*

По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.