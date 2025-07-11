В Башкирии спасатели искали бесследно пропавших ребенка и пенсионера

В Салаватском районе Башкирии прошли учения сотрудников республиканского Госкомитета по ЧС. По учебному сценарию, 68-летний рыбак с семилетним внуком не вернулись с рыбалки. В ведомстве пояснили, что подобные происшествия случаются регулярно, поэтому важно отрабатывать практические навыки реагирования.
Во время тренировочных мероприятий специалисты совершенствовали различные методы поиска в природной среде. Они отрабатывали ориентирование при помощи карт и компасов, использование современного навигационного оборудования, технику «прочесывания» местности. Отдельное внимание уделялось организации безопасной переправы через водоем, поддержанию бесперебойной радиосвязи и слаженному взаимодействию между поисковыми группами.
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