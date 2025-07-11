Ученый Гроховский: замеченный над Уралом метеор не несет опасности

«У нас падения постоянно происходят на земле, поэтому ничего удивительного. Ответ [на то, почему метеоры замечают именно в Челябинской области] простой — у нас на Урале большая сеть болидная, которая в состоянии следить за небом, а в других районах России нет, [лишь] на юге еще есть такая сеть. У нас есть камеры Starvision, любители сами поставили и следят за метеорами, за всем, что происходит в небе», — пояснил Гроховский, отметив, что опасности для людей явление не несет.