Как прошло открытие кинофестиваля «Горький fest — 2025» в Нижнем Новгороде

«Спасибо вам большое, дорогие, что вы с нами все эти девять лет. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину и правительству Нижегородской области. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас, кто приходит сюда, кто смотрит кино. Спасибо вам, кинематографисты, за то, что привозите сюда свои работы. Спасибо за ваши отзывы, за ваши добрые глаза, за ваши сердца, за то, что они бьются в унисон с нашим и за то, что самое дорогое для вас вы отдаёте нам, а мы это показываем», — добавил Пореченков.