Торчал острый штырь: в Омске начата проверка после травмы велосипедиста на мосту

Инцидент произошел во время движения омича на двухколесном транспорте со стороны телецентра. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей № 144 УПК Российской Федерации.