Торчал острый штырь: в Омске начата проверка после травмы велосипедиста на мосту

Омский Следком начал доследственную проверку по факту травмирования велосипедиста на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Согласно информации из соцсетей, мужчина повредил ногу о металлический штырь, торчащий из опоры линии электропередач.
Инцидент произошел во время движения омича на двухколесном транспорте со стороны телецентра. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей № 144 УПК Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» сообщила, что шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, пытаясь рассмотреть уличных котят.