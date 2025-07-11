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Торчал острый штырь: в Омске начата проверка после травмы велосипедиста на мосту

Мужчина повредил ногу о металлический элемент опоры ЛЭП.

Источник: Комсомольская правда

Омский Следком начал доследственную проверку по факту травмирования велосипедиста на мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Согласно информации из соцсетей, мужчина повредил ногу о металлический штырь, торчащий из опоры линии электропередач.

Инцидент произошел во время движения омича на двухколесном транспорте со стороны телецентра. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение в соответствии со статьей № 144 УПК Российской Федерации.

Ранее «КП Омск» сообщила, что шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, пытаясь рассмотреть уличных котят.