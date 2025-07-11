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В Самаре провели уникальную операцию пациентке из Сахалина

В Клиниках СамГМУ успешно завершили лечение пациентки с редким осложнением после лучевой терапии — пузырно-прямокишечным свищем.

В Клиниках СамГМУ успешно завершили лечение пациентки с редким осложнением после лучевой терапии — пузырно-прямокишечным свищем.

Женщина приехала в Самару из Сахалинской области, после того как другие клиники отказались от операции.

Врачи провели несколько этапов: разобщение свища, резекцию кишки, восстановление ЖКТ и закрытие стомы. Пациентка вернулась к полноценной жизни.

Ранее цифровой гербарий Самарского университета вошёл в глобальную базу биоразнообразия GBIF.

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