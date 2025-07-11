В Самаре провели уникальную операцию пациентке из Сахалина

В Клиниках СамГМУ успешно завершили лечение пациентки с редким осложнением после лучевой терапии — пузырно-прямокишечным свищем.
Женщина приехала в Самару из Сахалинской области, после того как другие клиники отказались от операции.
Врачи провели несколько этапов: разобщение свища, резекцию кишки, восстановление ЖКТ и закрытие стомы. Пациентка вернулась к полноценной жизни.
Ранее цифровой гербарий Самарского университета вошёл в глобальную базу биоразнообразия GBIF.
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