Квест с пробками продолжается: на одном из перекрестков в центре Ташкента на три дня частично ограничат движение

С 22:00 11 июля до 06:00 14 июля 2025 года на этом участке будут проводиться строительно-монтажные работы. В связи с этим вводятся следующие ограничения для автомобилистов:
Для транспорта, движущегося по улицам Братислава и Глинка, на перекрёстке будет запрещён проезд прямо и налево. Разрешён только поворот направо;
Для водителей, едущих по улице Шота Руставели, будет разрешено только движение прямо и направо.
Власти просят учитывать ограничения при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.