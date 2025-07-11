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Квест с пробками продолжается: на одном из перекрестков в центре Ташкента на три дня частично ограничат движение

Vaib.uz (Узбекистан. 11 июля). Жителей столицы ждут очередные сложности на дорогах: в Яккасарайском районе временно ограничат движение на перекрёстке улиц Братислава, Глинка и Шота Руставели. Об этом сообщили в столичном хокимияте.

Источник: Vaib.Uz

С 22:00 11 июля до 06:00 14 июля 2025 года на этом участке будут проводиться строительно-монтажные работы. В связи с этим вводятся следующие ограничения для автомобилистов:

Для транспорта, движущегося по улицам Братислава и Глинка, на перекрёстке будет запрещён проезд прямо и налево. Разрешён только поворот направо;

Для водителей, едущих по улице Шота Руставели, будет разрешено только движение прямо и направо.

Власти просят учитывать ограничения при планировании маршрута и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать заторов.