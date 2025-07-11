Ученые выяснили, что станет с бумажным самолетиком в космосе

Группа ученых под руководством Максимилиана Бертэ и Кодзи Сузуки для эксперимента использовала стандартный лист А4. Хотя сама идея изначально казалась детской, расчеты проводились серьезные. Результаты работы опубликовал научный журнал Universe Today.
Сначала исследователи создали компьютерную модель, которая имитировала спуск самолетика с высоты 400 километров. На первом этапе — в условиях разреженной атмосферы — бумага сохраняла стабильность около трех с половиной дней. Однако при снижении до 120 километров плотность воздуха резко возросла и вызвала хаотичное вращение и перегрев листка. Низкий баллистический коэффициент — способность преодолевать сопротивление потока — не позволил самолету добраться до поверхности Земли.
Чтобы проверить теорию, авторы построили физическую модель — но уже с алюминиевым хвостовым оперением — и протестировали в гиперзвуковой аэродинамической трубе. Самолетик подвергся воздействию воздушного потока в семь раз быстрее скорости звука в течение семи секунд. В ходе испытаний нос и крылья обуглились, а передняя часть деформировалась. Ученые подчеркнули, что при более длительном воздействии модель тоже полностью сгорела бы.
Исследователи отметили, что такой эксперимент не шутка, а важный шаг к пониманию поведения сверхлегких материалов в экстремальных условиях. Результаты работы окажутся полезными при создании миниатюрных зондов для планет с плотной атмосферой.
«Мы хотим вдохновить молодое поколение. Иногда наука начинается с самых простых идей», — добавили ученые.