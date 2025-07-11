Ученые выяснили, что станет с бумажным самолетиком в космосе

Чтобы проверить теорию, авторы построили физическую модель — но уже с алюминиевым хвостовым оперением — и протестировали в гиперзвуковой аэродинамической трубе. Самолетик подвергся воздействию воздушного потока в семь раз быстрее скорости звука в течение семи секунд. В ходе испытаний нос и крылья обуглились, а передняя часть деформировалась. Ученые подчеркнули, что при более длительном воздействии модель тоже полностью сгорела бы.