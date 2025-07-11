«Особняк с участком и пристройками». В Дятлово на аукцион выставили 270-летний дворец Радзивиллов

В Беларуси на аукцион выставили одно из родовых поместий Радзивиллов. Объект — здание и пристройки бывшего дворца в Дятлово разместили на площадке «БУТБ-Имущество».
Так, на торги выставлен двухэтажный кирпичный особняк, площадь которого превышает 1,5 тысячи квадратных метров. В придачу к нему идет участок на 41 сотку, подвальное помещение и четыре холодные пристройки.
Начальная цена за историческое здание — 148 тысяч белорусских рублей. Землю в аренду новый владелец получит до конца ноября 2072 года. Однако по условиям сделки покупатель должен будет в течение трех лет начать использовать здание. А при реконструкции, строительстве или сносе это необходимо будет сделать в сроки, которые определит проектно-сметная документация, но не позднее, чем за 5 лет с момента подписания договора купли-продажи.
Известно, что строить дворец начал Николай Фаустин Радзивилл более 270 лет назад. Возвести родовое поместье решили на месте деревянного замка, который сгорел во время Северной войны. Строительство продолжил его сын — Ульрик Криштоф Радзивилл.
К слову, это не первая попытка продать и реанимировать дворец. В 2022-м здание купил российский предприниматель, заплатив 96 белорусских рублей (3 базовые величины в 2022-м). Но позже из-за несоблюдения условий особняк перешел в оперативное управление Дятловского райисполкома. В мае 2025-го поместье выставляли на продажу за 296 тысяч белрублей.
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