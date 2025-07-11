«Особняк с участком и пристройками». В Дятлово на аукцион выставили 270-летний дворец Радзивиллов

Начальная цена за историческое здание — 148 тысяч белорусских рублей. Землю в аренду новый владелец получит до конца ноября 2072 года. Однако по условиям сделки покупатель должен будет в течение трех лет начать использовать здание. А при реконструкции, строительстве или сносе это необходимо будет сделать в сроки, которые определит проектно-сметная документация, но не позднее, чем за 5 лет с момента подписания договора купли-продажи.