Депутаты Заксобрания посетили Куйтунский район

Продолжается рабочая поездка по Иркутской области депутатов Законодательного Собрания Приангарья. Побывали они и в Куйтунском районе, в том числе — в селе Чеботариха. Там парламентарии оценили, как реализуются инициативные проекты.
Так, с 2022 году по проекту «Есть решение» здесь идет преображение местного Дома культуры. Начали с благоустройства прилегающей территории, потом обновили оборудование, закупили новые кресла в зрительный зал, в классе хореографии появились новые станки, а у музыкантов — инструменты.
В этом году местные жители выступили с инициативой создания Аллеи воинской Славы и Труда, которую и обустроят до конца летнего сезона.
В Куйтуне благодаря народной инициативе смогли в прошлом году отремонтировать зал единоборств в местной ДЮСШ. После ремонта увеличилась площадь для занятий спортом и это дало возможность набрать больше учеников.
— Когда принимали областной бюджет на 2025 год, губернатор Игорь Кобзев поддержал предложение депутатов об увеличении финансирования этого направления, — пояснил спикер областного парламента Александр Ведерников.
По словам председателя Заксобрания, в текущем году на реализацию инициативных проектов жителей из региональной казны будет выделено более 1 миллиарда рублей — больше, чем в предыдущие годы.