Депутаты Заксобрания посетили Куйтунский район

Так, с 2022 году по проекту «Есть решение» здесь идет преображение местного Дома культуры. Начали с благоустройства прилегающей территории, потом обновили оборудование, закупили новые кресла в зрительный зал, в классе хореографии появились новые станки, а у музыкантов — инструменты.