Омской пенсионерке вернули 89 тысяч рублей, похищенных мошенниками

В ходе проверки было установлено, что деньги получила другая жительница села Нижняя Омка. Прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, требования удовлетворили в полном объеме. После вступления данного решения в силу надзорное ведомство проконтролирует исполнение постановления о возврате похищенных средств.