Омской пенсионерке вернули 89 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура Нижнеомского района Омской области восстановила права 76-летней местной жительницы — жертвы аферистов. В марте 2025 года незнакомцы предложили женщине через WhatsApp* выгодные условия торговли акциями. Пенсионерка перевела 89 тысяч рублей на указанный счет. Сделка оказалась обманом, об этом сообщило ведомство 11 июля.
В ходе проверки было установлено, что деньги получила другая жительница села Нижняя Омка. Прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения, требования удовлетворили в полном объеме. После вступления данного решения в силу надзорное ведомство проконтролирует исполнение постановления о возврате похищенных средств.
* — продукт корпорации Meta, запрещенной в России экстремистской организации.