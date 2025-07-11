В Волгограде отменили трамвай № 12 из-за реконструкции путей

Участок протяженностью 3,8 километра будет обновлен в границах улиц Голубинской и Волчанской, а с 15 июля начнется демонтаж путей от улицы Аральской в направлении депо № 2.
Уже сейчас от стрелочного перегона по ул. Голубинской до ул. Аральской специалисты формируют подушку из геотекстиля и песка для укладки рельсошпальной решетки. Точно такой же объем работ предстоит провести на участке от ул. Аральской до ул. Волчанской.
В связи с этим с 15 июля будет приостановлена работа трамваев маршрута № 12 «Школа № 36 — Жилгородок». Жители поселка Ангарский смогут воспользоваться маршрутными такси № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо”, а также автобусом № 2А маршрута “Школа № 36 — Детский центр”.
Оплатить проезд возможно будет как картами «Волна», так и проездными на трамвай, банковскими картами и наличными средствам. При необходимости на линию будут введены дополнительные единицы подвижного состава.
— Также с 15 июля троллейбусный маршрут № 10 «Пл. Куйбышева — Жилгородок» будет усилен дополнительными единицами подвижного состава, — уточнили в пресс-службе мэрии. — Трамвайные маршруты № 3 «Ул. КИМ — “Обувная фабрика” и скорректированный маршрут № 1 “Ул. КИМ — Ул. Мончегорская” продолжат курсировать без изменений. Электробус № 15 в будни выполняет рейсы в границах “Ул. Тополевая” — “Жилгородок”, в выходные — до ж/д вокзала.
Реконструкция трамвайных путей в Центральном и Дзержинском районах Волгограда, напомним, началась в конце мая текущего года. Тогда было остановлено движение трамваев №№ 2, 4, 5, 6, 7 и 10.