В Волгограде отменили трамвай № 12 из-за реконструкции путей

Уже сейчас от стрелочного перегона по ул. Голубинской до ул. Аральской специалисты формируют подушку из геотекстиля и песка для укладки рельсошпальной решетки. Точно такой же объем работ предстоит провести на участке от ул. Аральской до ул. Волчанской.