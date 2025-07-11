Центр Омска снова станет пешеходным: улицу Ленина перекроют на выходные

Движение всех видов транспорта на участке от Площади Победы до улицы Партизанской будет закрыто с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья.
Изменения затронут и движение общественного транспорта. В частности, автобус № 73 и троллейбус № 8 будут ходить по скорректированным маршрутам. Также сохраняются изменения в работе автобуса № 25, вступившие в силу с 1 июля — они также будут учтены при закрытии улицы.
Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути объезда. В качестве объезда можно использовать улицы Гагарина, Тарскую, Спартаковскую, Партизанскую, Бударина и Щербанева.