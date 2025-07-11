Центр Омска снова станет пешеходным: улицу Ленина перекроют на выходные

Изменения затронут и движение общественного транспорта. В частности, автобус № 73 и троллейбус № 8 будут ходить по скорректированным маршрутам. Также сохраняются изменения в работе автобуса № 25, вступившие в силу с 1 июля — они также будут учтены при закрытии улицы.